Россиян задержали в зоне отчуждения в Чернобыле

Украинские пограничники и полицейские задержали трех сталкеров, которые пытались проникнуть в зону отчуждения около Чернобыльской АЭС. Двое из них — россияне. Об этом сообщил сайт Государственной пограничной службы Украины.

По данным сайта, задержали 25-летнюю украинку, жительницу Николаева, и двух россиян: мужчину 27 лет и женщину 25 лет.

«Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска», — говорится в сообщении.

Против задержанных завели административные дела по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Решать дальнейшую судьбу сталкеров будет суд.

В конце апреля, в канун 35-летия со дня аварии на ЧАЭС, в России вышел доклад «35 лет Чернобыльской аварии. Итоги и проблемы преодоления последствий в России», который подготовили специалисты Росатома, Росгидромета и Роспотребнадзора. В нем говорится, что проблемы со здоровьем у людей, которые получили дозу радиоактивного облучения, сохранятся еще долго.