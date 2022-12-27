Мир 27 декабря 2022, 13:42 Россиян задержали в Мумбае за съемки видео на небоскребе Генконсульство России подвердило задержание двух россиян в Мумбае freepik

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Двух россиян задержали в Мумбае, информацию об этом подтвердило генконсульство РФ в Индии. Причина случившегося — проникновение туристов на территорию небоскреба и запись там видео. Об этом написал ТАСС.

«Мы получили уведомление из полиции о задержании этих двух российских граждан», — рассказали представители генконсульства.

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Российские дипломаты заявили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и делают все возможное для защиты прав россиян.

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Ранее телеканал India Today передал, что полиция Мумбая задержала двух граждан России за проникновение на территорию высотного ЖК «Империал». Речь идет о 25-летнем Максиме Щербакове и 33-летнем Романе Прошине. Они решили снять в жилом комплексе видео для YouTube.

Их взяли под стражу после того, как их ролик уже разлетелся по соцсетям. Молодые люди на допросе признались, что поднялись по лестнице на 58-й этаж высотки. Они планировали снять еще видео во время спуска.

Полиция города завела дело по статье УК Индии «Проникновение в дом для подготовки причинения вреда здоровью, нападению или неправомерному удержанию». Задержанным может грозить штраф или заключение в тюрьме сроком до семи лет.

ЖК «Империал» в Мумбае состоит из двух башен-близнецов. Здания находятся в элитном районе города Тардео.