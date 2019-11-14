  • Россиян задержали в Греции по подозрению в перевозке мигрантов

    14 ноября 2019, 14:53

    Анатолий Минкин

    Портовая служба греческого острова Родос задержала двоих российских моряков по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов из Турции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского посольства в Афинах.
    Россиян задержали в Греции по подозрению в перевозке мигрантов

    В дипмиссии уточнили, что моряков Маленкова и Беленко задержали еще 2 ноября, но официального уведомления от Министерства иностранных дел Греции или правоохранительных органов страны не поступило.

    «Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям», — заявили в посольстве. В миссии продолжают уточнять детали происшествия и необходимой консульской поддержки россиянам.

    Родственники моряка Алексея Маленкова рассказали, что он уехал из Уссурийска в Турцию на заработки. Его знакомый из Сочи предложил заняться перевозкой туристов из Турции в Италию. В первом же рейсе судно попало в шторм, что привело к отклонению от курса.

    В итоге корабль вошел в территориальные воды Греции, где его задержала береговая охрана. Тогда и выяснилось, что вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты.

    В беседе с ТАСС жена Маленкова уточнила, что он состоял на должности помощника капитана судна. Но официально трудовой договор с ним никто не заключал.