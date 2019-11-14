Россиян задержали в Греции по подозрению в перевозке мигрантов

В дипмиссии уточнили, что моряков Маленкова и Беленко задержали еще 2 ноября, но официального уведомления от Министерства иностранных дел Греции или правоохранительных органов страны не поступило.

«Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками Маленкова. Направлен запрос греческим властям», — заявили в посольстве. В миссии продолжают уточнять детали происшествия и необходимой консульской поддержки россиянам.

Родственники моряка Алексея Маленкова рассказали, что он уехал из Уссурийска в Турцию на заработки. Его знакомый из Сочи предложил заняться перевозкой туристов из Турции в Италию. В первом же рейсе судно попало в шторм, что привело к отклонению от курса.

В итоге корабль вошел в территориальные воды Греции, где его задержала береговая охрана. Тогда и выяснилось, что вместо туристов на борту оказались нелегальные мигранты.

В беседе с ТАСС жена Маленкова уточнила, что он состоял на должности помощника капитана судна. Но официально трудовой договор с ним никто не заключал.