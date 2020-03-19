Россиян вывезут из Черногории рейсами S7 и «Победы»

Из-за коронавируса и закрытия границ россияне не смогли вернуться из Черногории. Только спустя несколько дней первые 120 человек прилетели обратно. Теперь власти страны разрешили вывезти пассажиров авиакомпаниям S7 и «Победа».

«Дорогие клиенты, находящиеся сейчас в Черногории и имеющие билеты на рейс „Победы“ в Москву 17, 18 и 19 марта. Мы получили разрешение на два вывозных рейса в Москву с вылетом 19 марта», — сказано в сообщении авиакомпании в Instagram.

Россияне смогут вылететь из аэропорта Подгорицы вместо Тивата. Для доставки пассажиров организован трансфер. Самолеты должны отправиться в Москву в 18:50 и 21:50 по местному времени.

Разрешение на вылет получила и авиакомпания S7. Рейс ожидается в 14:40 по местному времени также 19 марта из аэропорта Подгорицы.

«Пассажиры могут добраться до Подгорицы самостоятельно или с помощью организованного трансфера. Сбор в аэропорту Тивата для трансфера в Подгорицу в 10:30», — сообщил РИА «Новости» представитель перевозчика.

Первых пассажиров удалось вернуть из Черногории «Аэрофлоту». Авиакомпания доставила 18 марта около 120 человек. Пока в стране продолжают оставаться 1,8 тысячи россиян. Граждане не смогли вылететь домой, так как 16 марта власти Черногории закрыли границы. В стране зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом. Теперь все перелеты необходимо согласовывать с черногорскими властями.