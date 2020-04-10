    10 апреля 2020, 21:43

    Россиян вывезут из Банкока 11 апреля

    Арина Гудилова

    «Аэрофлот» вывезет застрявших россиян из Банкока 11 апреля. Борт привезет граждан в Москву и Санкт-Петербург. В дальнейшем планируются рейсы в другие регионы.
    Россиян вывезут из Банкока 11 апреля

    Об этом сообщило посольство РФ в Таиланде на своем сайте.

    «11 апреля запланирован рейс авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Бангкок — Санкт-Петербург — Москва», — сказано в сообщении.

    В заявлении отмечается, что прорабатываются графики вывозных рейсов по направлениям:

    12 апреля — авиакомпания «Уральские авиалинии» из Бангкока в Красноярск.

    14 апреля — авиакомпании S7 Airlines по маршруту Бангкок — Иркутск.

    Дополнительный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Бангкок — Иркутск– Казань — Уфа запланирован на 16 апреля.

    Посольство отметило, что «указанная информация носит предварительный характер». Граждан попросили следить за обновлениями на сайтах Посольства и авиакомпаний.

    Ранее сообщалось, что самолет «Аэрофлота» из Нью-Йорка приземлился в Москве. Борт должен был эвакуировать из США граждан РФ, которые захотели вернуться домой.