Мир 04 июня 2023, 11:27 Россиян в Сенегале призвали не выходить из домов Посольство РФ в Сенегале посоветовало россиянам не покидать дома из-за возможных протестов Freepik

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Посольство РФ в Сенегале 4 июня рекомендовало россиянам не покидать дома из-за напряженной внутриполитической обстановки в стране и вероятности начала массовых протестов. Обращение опубликовано на сайте дипмиссии.

«Не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать места массового скопления людей», — указано в сообщении.

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В посольстве объяснили, что оппозиционера Усмана Сонко приговорили к двум годам тюрьмы. Некоторые местные жители настроенные агрессивно, они начали протестова. Было убито девять человек, есть много раненых.

Лидера оппозиционной партии «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство» обвинили в «развращение малолетних». После оглашения вердикта суда начались беспорядки, писало агентство AFP.

Марш-митинг накануне, 3 июня, прошел в Кишиневе — столицы Молдавии. Сотни человек вышли с плакатами «Майя, не воруй у нас и победу над фашизмом» и выступили против переписывания истории и отмены празднования 9 Мая.

Кроме того, ожидаются протестные акции во Франции. Около 600 тысяч человек собираются протестовать против пенсионной реформы: минимальный возраст выхода на пенсию в стране подняли с 62 лет до 64 лет для омоложения нации.