Многие россияне в Германии 23 апреля получили письма из полиции с просьбой «прийти и объясниться». У всех этих людей на аватарке в WhatsApp стоит буква Z в поддержку российской спецоперации, рассказала в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Мария Бутина.

По ее словам, буква Z с недавних пор запрещена в Германии, за нарушение угрожают штрафом.

«Зато Гитлер — пожалуйста, флаги и футболки с символикой „Азова“* продают в открытом доступе, как на сайтах интернет-магазинов, так и уже в обычных», — возмутилась Бутина.

В тему происходящего она вспомнила строчку из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Алиса все падала, падала, падала [в кроличью нору]… Казалось, этому падению никогда не будет конца».

Ранее сенатор Андрей Климов предложил разработать для российских туристов «карту позора» с обозначением стран-русофобов. Благодаря этой карте россияне не будут отдавать деньги таким странам, а русофобы понесут миллиардные убытки.