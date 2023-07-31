Мир 31 июля 2023, 15:03 Россиян среди жертв нет. МИД России осудил теракт в Пакистане Представитель МИД Захарова: среди погибших при теракте в Пакистане нет граждан России РИА «Новости»

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В результате теракта в Пакистане погибли 46 человек и пострадали около 150, россиян среди них нет. Представитель МИД России Мария Захарова в опубликованном заявлении осудила нападение и выразила соболезнования семьям ушедших из жизни.

«Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявила она.

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По информации министерства, в округе Баджаур 30 июля погибли 46 человек, еще 150 получили травмы разной степени тяжести. Захарова сообщила, что среди них нет граждан России. По ее словам, ни одна террористическая организация еще не взяла на себя ответственность за нападение. В МИД рассчитывают, что виновных найдут и накажут.

Взрыв прогремел на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам», среди жертв — лидер ее местной ячейки. Телеканал Geo News сообщил, что погибли 54 человека — некоторые из госпитализированных с травмами скончались во время лечения. «Известия» показали момент совершения теракта.