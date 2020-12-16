Россиян пустят в Белоруссию только с отрицательным анализом на коронавирус

«Граждане России, которые прибывают в Белоруссию через национальный аэропорт „Минск“, с 21 декабря должны будут иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус», — привело сообщение воздушной агентство.



Как отметила «Газета.ru», норма не будет распространяться на детей младшей шести лет, а также на тех, кто имеет разрешение на проживание в Белоруссии. Остальным с собой нужно иметь оригинал или копию медицинского документа об отрицательном анализе на коронавирус.

Начиная с 20 декабря Белоруссия закроет наземные границы из-за сложной эпидемической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Все наземные пограничные пункты прекратят впускать и выпускать граждан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что запрет не коснется украинских пациентов, которым оказывают медицинскую помощь в соседней стране. В частности, речь идет о трансплантации органов.