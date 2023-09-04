Мир 04 сентября 2023, 22:47 Россиян призвали воздержаться от поездок в Германию на зарегистрированных в РФ машинах Посольство призвало россиян воздержаться от поездок в ФРГ на авто с номерами РФ unsplash.com

Читать 360tv в

Россиянам следует воздержаться от поездок в Германию на зарегистрированных в РФ машинах. Об этом говорится на сайте посольства России в Берлине.

Сотрудники таможенных органов ФРГ продолжают конфисковать у граждан РФ автомобили с российскими номерами. Усилия стороны РФ по устранению проблемы не привели к необходимым результатам, заявили представители дипмиссии.

Реклама

На фоне сложившейся ситуации посольство призвало россиян воздержаться от поездок в европейскую страну на зарегистрированных в РФ автомобилях, сообщил RT.

Первые конфискации авто с номерами РФ начались в ФРГ в конце мая 2023 года. Немецкие пограничники пристально высматривают машины россиян. При этом таможня и адвокаты в Германии не могут адекватно и однозначно объяснить свои действия.