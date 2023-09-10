Мир 10 сентября 2023, 14:14 Россиян призвали не ездить в Финляндию на авто с отечественным учетом Посольство рекомендовало не ездить в Финляндию на машинах с российскими номерами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россиянам посоветовали не ездить в Финляндию на машинах с отечественными номерами. Как заявили на сайте посольства РФ в республике, порекомендовать отказаться от поездок на российском транспорте пришлось из-за недавних разъяснений Еврокомиссии по поводу запрета на ввоз в ЕС запрещенных товаров из России.

Как заявили в разъяснении по поводу импорта, покупки или ввоза перечисленных Еврокомиссией товаров, машины с российскими номерными знаками попадают в списки ЕС, независимо от цели их использования и срока пребывания в странах Евросоюза. Касается это автомобилей с общим числом мест менее 10.

Реклама

«С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками», — сообщили в посольстве.

Ранее финское министерство внутренних дел пообещало пересмотреть правила получения россиянами вида на жительство в стране, а также виз на посещение Финляндии.