Россиян предупредили об ограничениях на поездки за границу из-за коронавируса

Ухудшение эпидемической обстановки в России может вмешаться в планы путешественников. Некоторые иностранные государства не исключают новых ограничений на въезд российских туристов. Об этом рассказал генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он подчеркнул, что дополнительные ограничения могут ввести те государства, которые не делают ставку на российский рынок.

«Например, Турция уже заявила, что не будет ужесточать политику в отношении российских туристов», — приводит сайт Ассоциации туроператоров России слова Мурадяна. Он напомнил, что Европа до сих пор не признала российские вакцины от коронавируса, и выразил сожаление, что соотечественники до сих пор не могут спокойно ездить в страны ЕС.

Мурадян подчеркнул, что на фоне новых ковидных ограничений в России резко выросли продажи авиабилетов. Он призвал не расценивать это как всплеск туризма. По словам гендиректора Space Travel, спрос на перелеты увеличился, потому что никто не хочет переживать очередное ухудшение эпидемической ситуации в чужом городе.