Россиян предупредили о росте стоимости билетов из-за ограничений на полеты над Белоруссией

Ограничения полетов над территорией Белоруссии не скажутся на путешествиях россиян, зато стоимость билетов может вырасти. Республика к тому же перестанет получать деньги за использование своего воздушного пространства, а людей это не коснется. Такое заявление в беседе с «360» сделал заместитель председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко.

«Что касается только пролетов над Белоруссией — Белоруссия не будет получать деньги, так как это платная услуга, то это, я думаю, не сильно повлияет [на российских туристов]. Просто будет увеличено время пролета самолетов и [вырастет] стоимость билетов», — объяснил Давыденко.

По его словам, если ограничения коснутся вообще вылетов из республики, то это будет проблема, однако санкции примут лишь некоторые страны, поэтому варианты путешествий останутся.

Ранее один из лидеров белорусской оппозиции, Павел Латушко, рассказал о возможных санкциях со стороны Евросоюза в отношении республики после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, на повестке дня вопрос о запрете полетов над территорией Белоруссии. 23 мая лайнер вынужденно приземлился в аэропорту столицы Белоруссии после сообщения о бомбе. На борту находился главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.