Россиян предупредили о новой схеме кражи криптовалюты

Мошенники придумали новой способ кражи криптовалюты. Они создают проекты децентрализованных финансов, основанные на блокчейне, и специально включают ошибку в код. В системе образовывается уязвимость, через которую можно вывести средства в обход алгоритмов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на криптобиржу Binance.

Децентрализованные финансы — это сервисы на блокчейне, которые создают экосистему в рамках одной сети и предоставляют доступ практически ко всем финансовым услугам. Это некая альтернатива существующей банковской системе.

«С помощью нее (ошибки в коде — прим. ред.) в дальнейшем преступники незаконно выводят средства клиентов через смарт-контракт, обходя алгоритм, который гарантирует неприкосновенность вложений пользователей», — рассказал директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

Главный технологический эксперт «Лаборатории Касперского» Александр Гостев считает, что в будущем такая схема мошенничества с криптовалютой будет только совершенствоваться. По данным отчета Crystal blockchain report, объем мошенничества с цифровыми активами в мире приблизился к 1,5 миллиарда долларов в прошлом году. Уберечь цифровую валюту от мошенников поможет проверка безопасности смарт-контракта у разных независимых аудиторов.

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