Мир 05 мая 2023, 13:20 Россиян предупредили, что заниженная цена на недвижимость в Турции может говорить о фейковом предложении Риелтор Леденева: в редких случаях квартира в Турции выставляется по низкой цене

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Заниженная стоимость квартиры на турецком рынке жилья часто говорит о фейковости такого предложения. Об этом в разговоре с Lenta.ru сообщила риелтор Валентина Леденева.

Даже если предложение действительно оказывается настоящим, то часто после заселения в такую квартиру или апартаменты человек сталкивается с неприятными последствиями, например, с отсутствием техпаспорта объекта.

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В основном, квартиру выставляют по низкой цене, если собственнику требуется срочно уехать из страны, или если продавец не владеет ситуацией на рынке недвижимости, написало АБН.

Леденева предупредила россиян, которые покупают квартиру в Турции с целью получения ВНЖ, что приобрести документ можно только после сдачи дома застройщиком.