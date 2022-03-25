Россиян позвали на Сейшелы с наличкой

Сейшельские острова не будут вводить против России санкции по примеру других стран и ничего не имеют против туристов с наличкой, только деньги придется задекларировать на границе. Об этом заявил президент Сейшел Вавел Рамкалаван, передал ТАСС.

Сейшельские острова — суверенное государство и поэтому не будут уподобляться другим странам, которые ввели против России санкции. Рамкалаван заявил, что они будут следовать только санкционным мерам ООН, так как Сейшелы — члены организации.

Россия остается ведущей страной по турпотоку на Сейшелы. А учитывая, что из-за санкций банковские карты россиян перестали обслуживать за рубежом, президент отметил, что на Сейшелах рады туристам, приезжающим с наличными деньгами.

«Однако всю сумму необходимо задекларировать на границе, чтобы избежать конфискации денег», — указал Рамкалаван.

В 2021 году на Сейшелах отдохнули 32 тысячи туристов из России — больше, чем из любой другой страны. На втором и третьем местах оказались Франция и Германия.

Ранее туристам назвали лучшие места для путешествий по России.