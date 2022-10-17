Россиян подвергли спецпроверке на въезде в Молдавию | 360°

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Россиян подвергли спецпроверке на въезде в Молдавию

Глава Молдавии Санду заявила, что спецорганы дополнительно проверяют россиян при въезде

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Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех приезжающих в страну россиян. Об этом рассказала президент республики Майя Санду. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«В отношении граждан России существуют специальные механизмы, которые обеспечивают нашу безопасность», — сказала она.

Санду отметила, что в данный момент правительство республики отмечает повышенный уровень уязвимости страны. Этот фактор и привел к внедрению особого фильтра для отсеивания людей, которые хотят посетить Молдавию с нехорошими намерениями.

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В частности, Санду отметила стремление минимизировать риски въезда лиц с целью дестабилизировать обстановку в стране.

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При этом она отметила, что в данный момент ситуация в Молдавии находится под контролем.

Ранее спикер парламента страны Игорь Гросу сообщал, что органы безопасности республики решились на изменение протоколов контроля границ. Это сделано для недопуска в Молдавию россиян с угрожающими этой стране намерениями.

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