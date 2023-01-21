Мир 21 января 2023, 03:59 Россиян оштрафовали в Норвегии за «пугающую» одежду с триколором Dagbladet: моряков из России оштрафовали в Норвегии за рабочую форму с триколором Pxhere

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Два российских моряка получили штраф в норвежском городе Киркенес за рабочую форму с флагом России. Как сообщила газета Dagbladet, это якобы могло «создать дискомфорт» для местных жителей и украинских беженцев.

Моряки сошли на берег 12 января, на них были камуфляжные рабочие костюмы с нашивками с флагом России. Местная полиция начала проверку, поскольку одежду якобы «могли принять за военную форму». В результате моряки получили штраф на пять тысяч норвежских крон — порядка 35 тысяч рублей.

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Решение о штрафе приняли в соответствии со статьей уголовного кодекса Норвегии, которая касается «неправомерного использования униформы», объяснила газете прокурор Мартина Месло.

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Также, по словам Месло, в Норвегии российские суда считаются «угрозой безопасности», и им можно заходить только в три порта. Это стало одной из причин, по которой российские моряки получили штраф, отметила прокурор. При этом она признала, что в целом ношение камуфляжной одежды незаконным не является. Но добавила, что до этого российские моряки не использовали такую одежду.

На незаконность действий норвежской полиции в этом случае указал адвокат Бернт Хейберг. Местные стражи порядка, по его предположению, зашли слишком далеко.

«Конечно, финский моряк не был бы оштрафован за это (униформу с флагом страны — прим. ред.), так что мы должны оставаться в рамках тех же принципов верховенства права, которые применяются», — заметил адвокат.

Он посоветовал российским морякам обжаловать штрафы в суде.