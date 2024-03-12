Мир 12 марта 2024, 03:28 Россиян обвинили в незаконном сборе черемши в Германии Bild: россиян хотят наказать в Германии за сбор черемши Unsplash

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Полиция объявила в розыск россиян, собирающих черемшу в местном лесу Аувальд, расположенном в окрестностях немецкого города Лейпциг. Об этом сообщило издание Bild.

«Преступниками часто являются русские или чеченцы. Там луковица черемши считается деликатесом», — указали в материале.

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Представитель полиции отметил, что штраф за сбор растения в охраняемой природной зоне, к которым относится Аувальд, составляет до 10 тысяч евро.

По его словам, злоумышленники притворяются туристами, а потом уходят глубоко в лес, где оборудуют импровизированные раздевалки. Не редко собиратели оставляют мешки с урожаем прямо в лесу, которые забирают его в более удобное время.

Для отвлечения внимания воры маскируются. Также они носят наколенники — ведь на земле приходится работать практически весь день, отметили в издании.

В прошлом году в Лейпциге собрали более тонны черемши. В 2024 году полицейские изъяли уже около 50 килограммов растения.

С 31 октября 2023 года в России ввели уголовное наказание за преднамеренное уничтожение редких грибов, занесенных в Красную книгу РФ.