Россиян не оказалось в числе заболевших COVID-19 на судне Valencia Express

Одиннадцать случаев заражения коронавирусом выявили на контейнеровозе Valencia Express, которое прибыло из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Россиян среди заболевших не оказалось. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Финляндии.

«По полученной информации, российских граждан на борту судна нет», — отметили там.

Контейнеровоз под флагом Бермудских островов прибыл из столицу Финляндии из Санкт-Петербурга 30 апреля. Администрация Хельсинки уточнила, что на борту зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом.

«Инфицированные изолированы, те, с кем они контактировали, помещены на карантин на судне. Все члены экипажа сдали тест на коронавирус 2 мая», — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что всего на борту контейнеровоза находились 24 человека. Один из заболевших COVID-19 сейчас находится в больнице. Подробностей о его состоянии нет. Известно, что контейнеровоз прибыл в Петербург из Нидерландов.

Ранее Еврокомиссия посоветовала разрешить въезд в ЕС тем туристам, которые вакцинировались от коронавируса. Однако прививку они должны сделать теми препаратами, которые одобрил европейский регулятор или Всемирная организация здравоохранения. Сейчас завершается процедура включения российской вакцины «Спутник V» в список препаратов, которые одобрила ВОЗ.