Россиян не было в автобусе, попавшем в аварию в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции. В ведомстве уточнили, что это предварительные данные.

Там пояснили, что всех пассажиров туристического автобуса доставили в больницу вне зависимости от того, получили они травмы или нет.

«По данным, которые мы все еще получаем, все туристы — граждане Украины. Точная информация будет позже», — сказал собеседник агентства.

Авария с туристическим автобусом произошла на юго-западе Турции в понедельник, 13 сентября. По предварительным данным, водитель потерял управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом.

По последним данным, жертвой аварии стал один человек — водитель туристического автобуса. Ранения различной степени тяжести получили шесть человек. Всех пострадавших доставили в больницу.

На место выехали сотрудники экстренных служб и полиции, которые установят истинные причины аварии.