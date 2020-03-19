Россиян начали эвакуировать из Черногории

«Самолет „Аэрофлота“ прибывает из Москвы с двумя пассажирами, обратно доставит 120 человек. Дата и время отправки следующего самолета пока не назначены», — говорится в заявлении.

На сайте аэропорта пока никакой информации о рейсе нет.

16 марта Черногория закрыла границы и ограничила международные авиаперелеты из-за коронавируса. Все вывозные рейсы нужно согласовывать с властями. Около двух тысяч российских туристов стали заложниками ситуации. Для разрешения на вывоз россиян, черногорская сторона выдвинула условие о бесплатном перелете своих 50-ти граждан из России.

Ранее стало известно, что правительство Черногории все-таки разрешило России вывезти из страны своих граждан. Три самолета «стоят абсолютно готовые, включая экипаж».