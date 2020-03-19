    19 марта 2020, 02:09

    Россиян начали эвакуировать из Черногории

    Арина Гудилова

    Рейс «Аэрофлота» доставит из Подгорицы первых россиян. Из столичного аэропорта Черногории вылетели 120 российских граждан. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Россиян начали эвакуировать из Черногории

    «Самолет „Аэрофлота“ прибывает из Москвы с двумя пассажирами, обратно доставит 120 человек. Дата и время отправки следующего самолета пока не назначены», — говорится в заявлении.

    На сайте аэропорта пока никакой информации о рейсе нет.

    16 марта Черногория закрыла границы и ограничила международные авиаперелеты из-за коронавируса. Все вывозные рейсы нужно согласовывать с властями. Около двух тысяч российских туристов стали заложниками ситуации. Для разрешения на вывоз россиян, черногорская сторона выдвинула условие о бесплатном перелете своих 50-ти граждан из России.

    Ранее стало известно, что правительство Черногории все-таки разрешило России вывезти из страны своих граждан. Три самолета «стоят абсолютно готовые, включая экипаж».