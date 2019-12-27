Россиян на борту рухнувшего в Алма-Ате самолета не было

В посольстве России в Казахстане сообщили «360», что россиян на борту потерпевшего крушение самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате не было.

Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал в аэропорту Алма-Аты во время взлета. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МВД Казахстана, в катастрофе погибли девять человек.

Еще девять человек пострадали, из них шестеро детей. Как сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, рейс №Z2100, который следовал из Алма-Аты в Нур-Султан потерял высоту во время взлета, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. Полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане временно приостановили.

Для расследования причин крушения лайнера в Казахстане создадут правительственную комиссию. В ее состав войдут министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов и представители других госорганов.