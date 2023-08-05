Мир 05 августа 2023, 14:22 Россиян депортировали из Турции за ведение незаконного бизнеса DHA: сдававших в аренду гидроциклы без лицензии россиян депортировали из Турции РИА «Новости»

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Полиция и береговая охрана турецкого города Кемер обнаружила группу россиян, сдававших в аренду гидроциклы. Лицензии и разрешения на ведение бизнеса в стране иностранцы не получали. После конфискации шести гидроциклов двух участников незаконной бизнес-схемы депортировали. Об этом сообщило турецкое агентство DHA.

Береговая охрана в ходе проверки обнаружила в море шесть незарегистрированных гидроциклов. После задержания сотрудники ведомства выяснили, что транспортные средства принадлежат россиянам, которые сдавали их в аренду за 320 евро в час. Клиентов они находили в социальных сетях.

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Бюро туристической инфраструктуры Кемера выдвинуло иностранцам обвинение в ведении коммерческой деятельности без получения сертификата. Всего в незаконном бизнесе участвовали четыре человека, но правоохранители задержали только двоих. Остальных участников схемы объявили в розыск.

Задержанных доставили в центр депортации иммиграционной провинции Анталья для выдворения из страны.