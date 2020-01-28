Россиян арестовали на Бали за выращивание конопли

Граждане России попали в новую передрягу за рубежом. Полиция Бали арестовала двух россиян, которые разводили коноплю и продавали наркотики туристам.

Как сообщило издание SindoNews, под подозрением оказались 27-летняя Мишель Кварацхелия и 31-летний Юрий Чернов. Пара арендовала дом на острове и выращивала там каннабис. Полиция две недели следила за россиянами. Арестованные рассказали, что нашли инструкцию по выращиванию этого растения в интернете. Семена конопли им дал друг по имени Эндрю. Иностранные туристы покупали у них марихуану.

Дом парня и девушки обыскали и нашли там 710 граммов марихуаны, 14 горшков с семенами растения, 14 проростков марихуаны, весы, ультрафиолетовые лампы, прессы, фильтры, термометры, вентиляторы, а также горшки, мешки с землей, устройства полива и другие нужные для выращивания растений предметы.

Сейчас пара находится под арестом. По местным законам они могут получить до 12 лет тюрьмы и штраф в размере восьми миллиардов рупий (около 36,8 миллиона рублей).

Тем временем в России решается судьба израильтянки Наамы Иссахар, которая находится в российской тюрьме за хранение и контрабанду наркотиков. Девушка попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. Он примет решение в ближайшее время.