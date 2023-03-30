30 марта 2023, 01:34
Россия значительно увеличит поставки нефти в Индию
«Роснефть» и Indian Oil договорились об увеличении поставок нефти в Индию
«Роснефть» и Indian Oil Company подписали соглашение об увеличении поставок нефти в Индию. Об этом российская компания сообщила на своем сайте.
«Свои подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО „НК „Роснефть“ Игорь Сечин и председатель Indian Oil Corporation Ltd. Шрикант Мадхав Вайдья», — заявила компания.
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Подписание соглашения произошло во время рабочей поездки Сечина в Индию. Глава «Роснефти» провел встречи с представителями государственных ведомств и руководителями крупных нефтегазовых компаний.
Стороны обсудили расширение комплексного сотрудничества в энергетической отрасли между Россией и Индией, а также возможности осуществления взаиморасчетов в национальных валютах. Особое внимание участники встреч уделили реализации совместных проектов: «Сахалин-1», «Таас-Юрях» и «Ванкорнефть».
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия по итогам 2022 года поставила в Индию в десятки раз больше нефти по сравнению с 2021 годом. Он напомнил, что условиях жестких санкций российские власти переориентировали экспорт нефти в Китай и Индию.
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