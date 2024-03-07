Мир 07 марта 2024, 09:41 Россия жестко предупредила Запад об ужасных последствиях его необдуманных действий Advance: РФ сделала предупреждение Западу о последствиях его действий на Украине Freepik

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Необдуманные действия Запада на Украине могут повлечь за собой серьезные последствия, в том числе эскалацию конфликта. Об этом сообщило хорватское издание Advance.

Если страны Запада решат отправить на Украину военных, то Россия жестко ответит на этот шаг, отметили журналисты. В издании также указали на уже имеющуюся угрозу эскалации конфликта, которая увеличится еще больше из-за вмешательства западных государств.

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В публикации напомнили о словах официального представителя МИД России Марии Захаровой и предостерегли Запад от необдуманных шагов.

«Захарова заявила, что Германия может столкнуться с „ужасными последствиями“, если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных», — объяснили в хорватском издании.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о возможной отставке канцлера ФРГ Олафа Шольца в связи со скандальной утечкой разговора высокопоставленных военных. Эксперт также назвал исход конфликта на Украине «экзистенциальным вопросом» для Европы.