Германское издание Die Welt опубликовало информацию о «сотнях противопехотных мин», хранившихся на складах в Чехии. В связи с этим Россия ждет разъяснений от Чехии, Болгарии и Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше пристальное внимание привлекает широко растиражированная международными СМИ информация германского издания Die Welt от 17 апреля о том, что на складах в чешском Врбетице находились „сотни противопехотных мин“», — сказала Захарова.

Она пояснила, что эти сообщения вызывают сомнения относительно выполнения Чехией своих обязательств в рамках Конвенции о запрещении противопехотных мин (КЗПМ). Также издание The New York Times заявило, что владельцем вооружения является Болгария, а потенциальный получатель средств — Украина. Эти сведения вызывают дополнительные вопросы, заявила официальный представитель МИД.

«Ожидаем от Чехии, Болгарии и Украины необходимых разъяснений относительно сообщений о хранении на складах в Врбетице противопехотных мин в обход КЗПМ», — добавила Захарова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал внимательно изучить все версии взрывов складов с оружием в Врбетице в 2014 году. Он подчеркнул, что вооружение могло находиться там, нарушая международные договоры.