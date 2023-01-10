Мир 10 января 2023, 23:10 Россия призвала Казахстан отреагировать на слухи об участии в акциях на Украине Захарова: Россия ждет от Казахстана опровержения информации о «юрте несокрушимости» в Буче РИА «Новости»

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Москва рассчитывает на официальный комментарий Астаны, в котором казахстанские власти опровергнуть информацию об установленной в Буче так называемой «юрты несокрушимости» якобы при участии сотрудников МИД Казахстана. Об этом в комментарии заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Россия обратила внимание на тиражируемую СМИ информацию об акции на Украине. Представители Казахстана заверили, что не имеют отношения к этому, отметила Захарова. По ее словам, оснований не доверять партнерам у Москвы нет.

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«Воизбежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей», — подчеркнула дипломат.

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Захарова уверена, что это поставило бы точку в спекуляциях вокруг этой темы. Ранее сообщалось, что казахстанская энергетическая компания «КазМунайГаз» планировала в январе поставить пробную партию нефти в Германию. Республика ищет альтернативные маршруты поставок в обход России.