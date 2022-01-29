Россия ждет от Канады разъяснений из-за сообщений СМИ о подготовке неонацистов на Украине

Россия отправила в Канаду запрос о разъяснениях из-за того, что в СМИ появились сообщения о новых операциях ее вооруженных сил. Говорится, что военные Канады в рамках операции Unifier («Объединитель») занимаются подготовкой неонацистских формирований на Украине. Однако ответа российской стороне до сих пор нет, сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«Канадские СМИ в течение нескольких последних месяцев сообщали о том, что, как выяснилось, в рамках операции Unifier десятки, если не сотни бойцов праворадикальных неонацистских формирований, таких как „Правый сектор“* (экстремистская организация, запрещенная в России) и „Азов“ негласно прошли подготовку в рамках этой операции. И канадские журналисты задались вопросом, почему, собственно говоря, люди, которые носят свастики, вдруг в своих социальных сетях говорят, что их подготовили канадцы в рамках операции Unifier», — сказал Степанов.

Как добавил российский дипломат, на текущий момент канадское Минобороны не очень охотно комментирует такие публикации. В ведомстве только заявляют, что уже начали собственное внутреннее расследование причин появления подобных публикаций, сообщило «РИА Новости».

По словам Степанова, в Канаде сейчас пытаются понять, как такое вообще могло случиться, если это действительно правда. Но никаких последовавших за этим сообщений о том, как именно проходит такое расследование, сделано до сих пор не было. В итоге Степанов подчеркнул, что уже выразил озабоченность в связи с этим вопросом.

Степанов также добавил, что те бойцы, которых уже успели подготовить канадские инструкторы, потом направляются на восток страны и убивают других украинцев. И это тоже один из предметов, который вызывает озабоченность у России.

«Правый сектор»* - экстремистская организация, запрещенная в России