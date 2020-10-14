«Немцы никаких фактов (по ситуации с „отравлением“ Алексея Навального — прим. ред.) не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика», — приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Лаврова.

14 октября постпреды ЕС согласовали список персон нон грата из России на фоне ситуации с Алексеем Навальным. В него вошли шесть человек и одна организация. Эти антироссийские санкции предложили Германия и Франция. Ограничения ранее согласовали на уровне министров иностранных дел стран Европейского союза.

Телеведущий Владимир Познер оценил новые меры Запада против России. Он подчеркнул, что эти санкции не изменят российскую политику и лишь приведут к обратному эффекту.