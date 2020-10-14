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    14 октября 2020, 15:00

    Россия зеркально ответит на новые санкции ЕС — Лавров

    Андрей Иванов

    Россия ответит Евросоюзу на санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным зеркально. Это дипломатическая практика. Такое заявление в интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
    Россия зеркально ответит на новые санкции ЕС — Лавров

    «Немцы никаких фактов (по ситуации с „отравлением“ Алексея Навального — прим. ред.) не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика», — приводит сайт радиостанции «Говорит Москва» слова Лаврова.

    14 октября постпреды ЕС согласовали список персон нон грата из России на фоне ситуации с Алексеем Навальным. В него вошли шесть человек и одна организация. Эти антироссийские санкции предложили Германия и Франция. Ограничения ранее согласовали на уровне министров иностранных дел стран Европейского союза.

    Телеведущий Владимир Познер оценил новые меры Запада против России. Он подчеркнул, что эти санкции не изменят российскую политику и лишь приведут к обратному эффекту.