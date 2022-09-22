Россия зеркально ответила на санкции Канады | 360°

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Россия зеркально ответила на санкции Канады

МИД РФ: для 87 граждан Канады закрыт въезд в страну

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В качестве ответной меры Российская Федерация закрыла въезд в страну для 87 граждан Канады. Об этом Министерство иностранных дел РФ сообщило на своем сайте.

В черный список в том числе попали руководители провинций Канады, заместители министра национальной обороны и руководство компаний, поставляющих оружие киевской хунте.

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«В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Джастина Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан. В их числе — главы провинций и территорий, военные, руководители компаний, поставляющих киевскому неонацистскому режиму вооружения и технологии двойного назначения, и активисты пробандеровских структур», — говорится в документе.

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В заявлении был опубликован полный список этих лиц. МИД уточнил, что эта мера принята в связи с тем фактом, что санкционный список от Канады будет расширяться и далее — РФ вынуждена реагировать на подобные поступки.

Ранее на территорию российского посольства в Австралии попытался пробраться кенгуру. Сотрудники диппредставительства пошутили на эту тему, опубликовав видео с животным, ломящимся в ворота. «Случилась Австралия», — подписали видеоролик дипломаты.

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