Россия завершит поставку С-400 Индии в 2025 году

«Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года», — заявил Михеев. Он также отметил, что первый полковой комплект ЗРК привезут в Индию в сентябре 2021 года, спустя два года после выплаты аванса.

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Россия заключила с Индией контракт на поставку пяти полков С-400 в 2018 году. Сумма сделки составила более пяти миллиардов долларов. Михеев напомнил, что Россия выполнила в этом году контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию ухудшили отношения между Анкарой и Вашингтоном. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 введут в строй уже в апреле 2020 года. Россия уже решила все технические вопросы с турецкой стороной. В настоящее время стороны проводят переговоры по финансам.