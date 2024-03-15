Мир 15 марта 2024, 12:24 Россия запустила ревизию международных соглашений Замминистра Вершинин: идет анализ заключенных Россией международных соглашений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские ведомства занялись проверкой заключенных в прошлом международных соглашений на предмет соответствия национальным интересам страны. Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил об этом на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене, сообщило РИА «Новости».

«Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом», — сказал дипломат.

Реклама

К пересмотру десятков пактов разного профиля, по словам замминистра, подключились министерство иностранных дел и другие ведомства. Вершинин заявил, что важно проанализировать договоренности с точки зрения соответствия национальным интересам. Он сказал, что после анализа примут необходимые меры в соответствии с законодательством.

Совфед предложил провести ревизию международных соглашений. Сенатор Константин Косачев заявил, что список невыгодных стране договоров передадут президенту Владимиру Путину.