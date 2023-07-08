Мир 08 июля 2023, 07:51 Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» Полянский: Россия запросила на 11 июля заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская делегация запросила на 11 июля проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН, темой которого станет подрыв «Северных потоков». Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы запросили новое открытое заседание Совбеза ООН по подрыву „Северных потоков“ на 11 июля», — уточнил он.

Реклама

Полянский анонсировал нанесение еще одного удара по линии западников. Он обратил внимание, что расследованию подрыва «Северных потоков» уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции.

Дипломат напомнил, что Россия попросила Британию пригласить для отчета представителей этих трех стран, чтобы посмотреть, решатся ли они на этот шаг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал комментировать возможное участие Украины в подрыве «Северных потоков».