Мир 27 июля 2023, 18:58 Россия запросила заседание СБ ООН из-за террористических методов Украины Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН из-за террористических методов Украины Пер Крог / CC BY-SA 3.0 / Википедия

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Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с использованием киевским режимом террористических методов. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Украинская тема в СБ ООН в июле еще не исчерпана. Мы запросили на 31 июля заседание», — написал он.

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Террористические методы, к которым прибегает Украина, только усугубляют кризис вокруг страны, подчеркнул он. Полянский добавил, что заседание пройдет в 17:00 по московскому времени.

ВСУ явно проигрывают, а контрнаступление не имеет успеха. Потери в украинской армии велики, киевский режим решил пойти на «диверсионное отвлечение»: участились попытки терактов.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил причастность спецслужбы к теракту на Крымском мосту в 2022 году. Важную роль в атаке сыграла и администрация президента США Джо Байдена, уверены зарубежные эксперты. Подрыв моста является атакой на гражданскую, а не военную инфраструктуру.