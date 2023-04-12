12 апреля 2023, 17:01
Россия запросила у Армении разъяснения по участию в учениях США
Мария Захарова заявила, что Россия запросила объяснения у Армении по участию в учениях США
Россия обратилась к Армении с официальным письмом с просьбой объяснить вероятное участие в военных учениях США в Европе. Об этом на брифинге заявила представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
Реакция российской стороны, отметила дипломат, последует сразу после ответа Армении.
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«США и союзники стараются дискредитировать сотрудничество России с государствами региона, втягивая их в различные формы взаимодействия», — сказала представитель МИД.
Последние, по словам Захаровой, носят выраженный антироссийский характер, а порой и русофобский.
«Такие действия НАТО ведут к созданию новых разделительных линий, росту конфликтного потенциала и дестабилизации ситуации в различных регионах», — указала представитель МИД.
Отказ армянской стороны от проведения маневров стран ОДКБ в январе, обратила внимание Захарова, не способствует повышению региональной безопасности, а лишь вызывает сожаление.
Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что проведение учений ОДКБ на территории Армении является нецелесообразным, писал RT.
Армения
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