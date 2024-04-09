09 апреля 2024, 20:40
Россия запросила созыв Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине
Полянский: заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине пройдет 12 апреля
Россия попросила созвать Совет Безопасности ООН на 12 апреля по теме поставок западного оружия Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Дипломат рассказал, что представители западных стран планируют провести заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине в четверг, 11 апреля.
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«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму. Постараемся подобрать на него интересного докладчика», — написал Полянский.
В марте Совет Безопасности ООН осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и призвал наказать всех виновных: исполнителей, организаторов и спонсоров преступления. Также в СБ попросили все государства мира оказать сотрудничество правительству России в расследовании террористического акта.
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