Мир 09 апреля 2024, 20:40 Россия запросила созыв Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине Полянский: заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине пройдет 12 апреля РИА «Новости»

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Россия попросила созвать Совет Безопасности ООН на 12 апреля по теме поставок западного оружия Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат рассказал, что представители западных стран планируют провести заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине в четверг, 11 апреля.

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«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму. Постараемся подобрать на него интересного докладчика», — написал Полянский.

В марте Совет Безопасности ООН осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и призвал наказать всех виновных: исполнителей, организаторов и спонсоров преступления. Также в СБ попросили все государства мира оказать сотрудничество правительству России в расследовании террористического акта.