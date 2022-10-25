Россия запросила обсуждение провокации с «грязной бомбой» в Совбезе ООН | 360°

Мир 25 октября 2022, 00:27 Россия запросила обсуждение провокации с «грязной бомбой» в Совбезе ООН РИА «Новости»: Россия запросила обсуждение провокации с «грязной бомбой» в Совбезе ООН РИА "Новости"

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Россия попросила провести обсуждение вопроса о готовящейся на Украине провокации с применением «грязной бомбы» Совете Безопасности ООН. Запрос поступил на вторник, 25 октября, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Россия запросила обсуждение в разделе „разное“ (оно проводится в закрытом режиме — прим. ред.) по ситуации с готовящейся провокацией с использованием „грязной бомбы“ на завтра», — заявил собеседник агентства.

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Ранее появление информации о провокации с «грязной бомбой» прокомментировал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он сказал, что не может знать наверняка о подобном, но призвал все стороны конфликта не приводить к эскалации.

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В «грязную бомбу» входят радиоактивные изотопы и взрывчатое вещество. При ее детонации радиация загрязняет большие площади. Согласно данным Минобороны, при взрыве «грязной бомбы» на территории Украины изотопы разнесутся на расстояние до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые могут сделать «грязную бомбу».