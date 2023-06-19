Мир 19 июня 2023, 19:50 Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине Полянский: Россия запросила в СБ ООН обсуждения поставок вооружения Украине РИА «Новости»

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Российская Федерация запросила проведения заседания Совета Безопасности ООН по вопросу западных поставок оружия Украине. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в Telegram-канале.

«На 23 июня западные страны запросили традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Оно начнется в 17:00 по московскому времени, — написал он.

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Полянский напомнил, что Россия противодействует «продвижению одностороннего западного нарратива на площадке Совета Безопасности».

По его словам, заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям, предположительно, начнется в 22:00 по московскому времени. Кроме того, Россия подберет интересного докладчика, который сможет объективно «осветить данный сюжет», резюмировал постпред РФ при ООН.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит гарантии долгосрочной помощи. При этом альянс будет выступать против заморозки украинского конфликта и мирных переговоров с Россией.