Важное 11 ноября 2022, 19:55 Россия запретила въезд в страну сестре и братьям Байдена МИД сообщил о запрете на въезд в Россию 200 гражданам США White House

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Россия запретила въезд на территорию страны двум братьям и сестре президента США Джо Байдена. В общей сложности в стоп-лист попали 200 американских граждан. Перечень опубликовал МИД РФ.

В список добавили в том числе сестру Байдена Валери Байден Оуэнс и двух его братьев — Джеймса и Фрэнсиса.

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Также в перечне есть пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, заместитель директора Агентства национальной безопасности США Джордж Барнс, командующий Объединенным командованием воздушно-космической обороны Северо-Американского континента и Северного командования ВС США Глен Ванхерк.

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Запрещен въезд в РФ и для отставного генерала Джона Абизаида, а также замглавы Национального управления по ядерной безопасности при Минэнергетики США Марвина Адамса.

Попал под ограничения, помимо прочих, глава межведомственной рабочей группы Минюста США по контролю за выполнением антироссийских санкций Эндрю Адамс. Еще один фигурант перечня — руководитель подразделения компании «Рэйтеон текнолоджис» по вопросам разведки и космоса Рой Азеведо.

В пресс-службе МИД отметили, что запрет на въезд в Россию для 200 американских граждан ввели в ответ на постоянные санкции со стороны администрации президента США.

В «список-200» вошли представители органов власти и законодатели, их родственники, главы компаний и предприятий ВПК. Есть в нем эксперты и лоббисты, которые занимаются раскруткой русофобской кампании и поддерживают украинские власти.