Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным

Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.

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Как пишет «Газета.ru», адвокат не исключил, что такое решение Москвы станет «пожизненным» для бывших заключенных.

«Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — цитирует Динзе «112 Украина».

Обмен пленными в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года. На Украину были высланы 24 моряка, которые участвовали в провокации в Крыму, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, и еще девять украинцев.