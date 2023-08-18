Мир 18 августа 2023, 19:56 Россия запретила въезд 54 гражданам Великобритании МИД закрыл въезд в Россию британским журналистам и прокурору МУС Хану РИА «Новости»

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Список жителей Великобритании, которым запретили въезд в Россию, пополнили 54 фамилии, среди них журналисты, министр по делам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, а также прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В ведомстве заявили, что ограничение приняли в качестве ответной меры на проводимый Великобританией антироссийский курс и внесение в санкционный список россиян, в том числе политиков, представителей силовых структур, юристов и журналистов.

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«Хотели бы подчеркнуть, что любые усилия Лондона по дальнейшему раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского стоп-листа в ответ на действия британских властей продолжится», — пообещали в МИД.

Великобритания в последний раз вводила санкции против россиян в конце июля. Тогда под ограничения попали шесть человек, в том числе судьи и прокуроры, которые занимались делом журналиста и правозащитника Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет лишения свободы.

Новым фигурантам списка запретили въезд в Великобританию и пригрозили заморозить принадлежащие им активы.

В середине мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Анкетные данные прокурора появились в базе розыска министерства.

*Владимир Кара-Мурза — признан в России иностранным агентом.