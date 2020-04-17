Россия заподозрила США в разработке смертельных вирусов

США предложили Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории около Тбилиси. Штаты усиливают свое биологическое присутствие за рубежом под предлогом борьбы с биотерроризмом.

«По имеющейся информации, там (в биолаборатории Лугара в пригороде Тбилиси — прим. ред) совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она не исключила, что в таких лабораториях американская сторона работает над созданием и модифицированием возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях. Москва не может закрыть глаза на то, что эта работа ведется рядом с российской границей.

В мире сейчас бушует коронавирус из Китая, который вызывает тяжелую болезнь COVID-19. В мире инфекцию подхватили уже более двух миллионов человек. Самая тяжела ситуация в Соединенных Штатах. Там выявили 672 тысячи зараженных. В России 2019-nCoV заразились 32 008 человек.