Россия заплатит более миллиарда евро в год из-за углеродного налога

Россия будет платить свыше миллиарда евро в год в качестве пошлины в случае, если власти стран Европы в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог. Он был недавно предложен Еврокомиссией (ЕК).

Как сообщил РБК со ссылкой на собственные расчеты по методике, утвержденной в Минэкономразвития, поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как железо, азотные удобрения, сталь, электроэнергия, алюминий и прочие, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную адвалорную пошлину, размер которой составит 16% от стоимости продукта.

В прошлом году Россия поставила в Евросоюз подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро. Из этого следует, что в год налог может составить 1,1 миллиарда евро.

В России, как отмечается, считают углеродный налог Евросоюза несовместимым с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

У России, как отмечал министр экономического развития Максим Решетников, несмотря на все заверения европейских коллег о соблюдении буквы и духа соглашения ВТО, нет уверенности в этом.

В начале июля стало известно, что Еврокомиссия подготовила предложение о введении налога на неэкологичные виды авиатоплива. Предлагается обложить налогом пассажирские рейсы в пределах ЕС. Он не затронет грузовые перевозки и бизнес-перелеты. Также его не будут платить при использовании водорода и современного биотоплива. Эти меры должны подтолкнуть компании к использованию более экологичных видов топлива.