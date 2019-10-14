Россия запишет украинцев в самозанятые для предоставления льгот

Граждан Украины, Молдавии и Узбекистана планируют записать в число российских самозанятых. Благодаря такому шагу иностранцы смогут не платить за патент, а трудиться, выплачивая льготный налог. Сумма будет составлять от 4 до 6% от заработка.

Льготы по налогам на имущество продлили в Подмосковье Подробнее

Соответствующее предложение Минфин России уже направил в правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Инициатива пока не одобрена, поэтому о конкретных сроках еще не известно.

Согласно эксперименту министерства, граждане Содружества Независимых Государств, входящего в Евразийский экономический союз, смогут выплачивать налог на профессиональный доход (налог для самозанятых).

Так как он составляет всего 4-6% от заработка, то иностранцам будет выгоднее платить именно эту сумму, чем каждый месяц оплачивать патент (порядка четырех тысяч рублей).

Как отмечают эксперты, подобное нововведение может способствовать привлечению в страну новых работников и компенсации недостающих специалистов.

По словам председателя профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, сейчас на территории России проживают около семи миллионов работающих мигрантов. Из них официально трудятся только два миллиона человек, а порядка пяти миллионов предоставляют свои услуги нелегально.