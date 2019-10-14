Россия запишет украинцев в самозанятые для предоставления льгот
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Соответствующее предложение Минфин России уже направил в правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. Инициатива пока не одобрена, поэтому о конкретных сроках еще не известно.
Согласно эксперименту министерства, граждане Содружества Независимых Государств, входящего в Евразийский экономический союз, смогут выплачивать налог на профессиональный доход (налог для самозанятых).
Так как он составляет всего 4-6% от заработка, то иностранцам будет выгоднее платить именно эту сумму, чем каждый месяц оплачивать патент (порядка четырех тысяч рублей).
Как отмечают эксперты, подобное нововведение может способствовать привлечению в страну новых работников и компенсации недостающих специалистов.
По словам председателя профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова, сейчас на территории России проживают около семи миллионов работающих мигрантов. Из них официально трудятся только два миллиона человек, а порядка пяти миллионов предоставляют свои услуги нелегально.