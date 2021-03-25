Россия заняла заметное место на рынке нефти Америки

Россия заняла заметное место на рынке нефти США, несмотря на санкционное давление. На это в эфире ИА НСН обратил внимание ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Это объясняется тем, что США налево и направо вводят санкции, среди них — запрет покупать нефть в Венесуэле, которая много десятилетий занимала второе место после Канады по поставкам нефти в США», — объяснил специалист.

Венесуэла поставляла достаточно тяжелую сернистую нефть, по составу схожую с российским сортом Urals. Американские нефтеперерабатывающие заводы настроены на переработку именно такой нефти. Когда США запретили своим компаниям покупать венесуэльскую нефть, они не захотели перенастраивать заводы на другой тип этой жидкости. Поэтому Вашингтон начал закупать российскую нефть, чтобы не терять время и деньги.

Это не запрещено санкциями. К тому же, такие изменения пошли на руку России, потому что теперь европейские и американские заводы настроены под тип нефти из РФ.

Данная ситуация перевернула традиционные представления о мировом рынке нефти и указала на провал санкций.

«Американцы этой ситуацией показывают абсурдность своих санкций — они вводили секторальные санкции против российской нефтяной промышленности и запрещали поставлять оборудование для добычи нефти, а теперь сами же ее покупают», — заметил Юшков.

В 2020 году объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в США возросли до рекордных отметок и прибавили 3,5% в годовом выражении. РФ перенаправляла 538 тысяч баррелей в сутки.