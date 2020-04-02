Россия заняла третье место по количеству сотрудников в экономике мобильных приложений

Более 470 тысяч россиян заняты в этой отрасли. В США около одного миллиона 729 тысяч человек занимаются экономикой мобильных приложений, в Японии — 579 тысяч человек.

Специалисты считают, что мобильная экономика является важнейшей частью цифровой и способствует значительному росту национальной экономики в целом. Кроме того, она влияет на повышение производительности труда и эффективность работы компаний традиционного сектора.

68% российских компаний используют доступ к рабочей почте, 48% обращаются к мобильным версиям сайтов, 45% пользователей подключены к корпоративным каналам или группам в мессенджерах.