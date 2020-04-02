Россия заняла третье место по количеству сотрудников в экономике мобильных приложений
РФ заняла третье место в мире по количеству занятых в экономике мобильных приложений. Она идет за США и Японией. Об этом написал сайт «Известия».
Более 470 тысяч россиян заняты в этой отрасли. В США около одного миллиона 729 тысяч человек занимаются экономикой мобильных приложений, в Японии — 579 тысяч человек.
Специалисты считают, что мобильная экономика является важнейшей частью цифровой и способствует значительному росту национальной экономики в целом. Кроме того, она влияет на повышение производительности труда и эффективность работы компаний традиционного сектора.
68% российских компаний используют доступ к рабочей почте, 48% обращаются к мобильным версиям сайтов, 45% пользователей подключены к корпоративным каналам или группам в мессенджерах.