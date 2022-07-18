Россия заняла 13-е место в Европе по доступности бензина

Жители России в среднем на месячную заработную плату способны приобрести около 1057 литров бензина, страна занимает 13-е место в Европе по этому показателю. Об этом по результат проведенного исследования написало РИА «Новости».

На первой строчке рейтинга оказался Люксембург, где каждый гражданин может приобрести больше двух тысяч литров топлива.

Второе место заняла Великобритания, британцы на среднемесячный доход способны приобрести около 1459 литров. На третьей позиции списка расположились Ирландия, Германия и Нидерланды с показателем 1400 литров.

В конце рейтинга расположились Хорватия, Словакия, Латвия и Болгария, жители этих стран способны приобрести до 500 литров топлива. Замкнула список Румыния с показателем 384 литра.

Ранее президент США Джо Байден обратился к владельцам автомобильных заправок, потребовав от них немедленно снизить цены на бензин.