Мир 08 февраля 2023, 20:09 Россия закрыла въезд в страну для 77 американцев МИД России: страна закрыла въезд для 77 американцев Pxhere

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Россия ввела персональные санкции против 77 американцев, которые связаны с поставками оружия киевскому режиму. Теперь им запрещен въезд в страну на постоянной основе. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел страны.

Такая мера стала ответной реакцией на продолжающееся расширение санкций против россиян со стороны Соединенных Штатов.

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«Въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев», — отметили в министерстве.

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На этот раз по принципу взаимности в «стоп-лист» внесли возглавляющих органы власти в США американцев, некоторые федеральные ведомства и компании, причастные к поставкам оружия на Украину. Санкции затронули не только политических деятелей, вовлеченных создание «антироссийского курса», но и некоторых членов их семей.

В МИД добавили, что любые враждебные действия против России, в том числе санкционная политика, «ударят бумерангом по самим США».

Французский телеведущий Давид Пюжадас заявил, что Международный валютный фонд улучшил прогноз для российской экономики на ближайшие два года. По его мнению, правительственная тактика сработала, в отличие от санкций Запада.